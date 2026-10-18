domingo, octubre 18, 2026
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ESCÁRCEGA: VECINOS Y BOMBEROS EVITAN QUE UNA CAMIONETA SEA CONSUMIDA POR EL FUEGO

La pronta reacción de vecinos y elementos del Departamento de Bomberos, evitó que una camioneta tipo van color gris fuera consumida en su totalidad por el fuego, la noche de ayer viernes, a espaldas del mercado.

El incidente ocurrió alrededor de las 21:40 horas, cuando se reportó que una unidad comenzaba a incendiarse.

Antes de la llegada de los bomberos, vecinos del fraccionamiento ya apoyaban para sofocar las llamas.

A su arribo, los apagafuegos se sumaron a las labores hasta controlar el fuego y evitar mayores daños.

De manera preliminar, se presume que el incendio pudo originarse por un cortocircuito en el área principal del motor, y no se reportan personas lesionadas, sino únicamente daños materiales.

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