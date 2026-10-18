CIRCULA EN REDES: PADRÓN DE LA PENSIÓN BIENESTAR TIENE ¡1.5 MILLONES DE BENEFICIARIOS FANTASMA!; ¿DÓNDE QUEDA ESE DINERO?

-¿Por esto a Morena le encantan los programas sociales?

Por: Fuerza Informativa Azteca

A través de las redes sociales del medio de comunicación y noticias Azteca Noticias, Fuerza Informativa Azteca (FIA) dio a conocer que el padrón de la Pensión Bienestar reportó 13.7 millones de beneficiarios en el primer semestre de 2026, pero el Consejo Nacional de Población estima 12.2 millones de personas de 65 años o más, es decir, una diferencia de 1.5 millones de registros, ante lo cual cuestionó: “¿En dónde quedo la bolita?”.

FIA resalta que especialistas señalan discrepancias con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) e inconsistencias en la validación de identidades y CURP.