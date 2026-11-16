CIRCULA EN REDES: EXHIBEN A LORD MOLÉCULA GRABANDO SIN CONSENTIMIENTO A PERIODISTA; Y SHEINBAUM SE BURLÓ: MINUTO CRÍTICO

En un video divulgado en sus redes sociales, a petición expresa, Minuto Crítico exhibió a Lord Molécula (Carlos Pozos Soto) durante una mañanera espiando y grabando con la cámara de sus lentes y sin consentimiento a la periodista Reyna Haydee, quien lo acusó de violentar mujeres, pero la presidenta Claudia Sheinbaum se burló de la denuncia y organizó una votación para quitarle el micrófono.

Minuto Crítico aseveró: “Durante una mañanera, Lord Molécula (Carlos Pozos Soto) espió y grabó sin su consentimiento a la periodista Reyna Haydee, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum se burló de la denuncia (violentador de mujeres) y calló a la víctima organizando una votación a mano alzada para quitarle el micrófono”.

Después, el también youtuber negó las acusaciones y exigió pruebas y sustento, a lo que Minuto Crítico mostró momentos en que activa más de una vez la cámara de sus lentes para grabar la pantalla de Haydee, y aseveró: “Él sostiene que son una herramienta de trabajo, pero una cosa es grabar una conferencia pública y otra captar información ajena sin autorización. ¿Periodismo o invasión a la privacidad?”.