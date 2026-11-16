CAMPECHE: BACHEO IMPARABLE DEVUELVE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD A CALLES DE LA CAPITAL

Fraccionamientos, unidades habitacionales y avenidas de la ciudad, recibieron esta semana atención mediante labores de bacheo para devolverles movilidad y conectividad, dio a conocer el Ayuntamiento de Campeche.

Resaltó que bachear calles en la capital campechana es un trabajo de todos los días, para responder a los ciudadanos y cumplir con las responsabilidades como autoridad municipal.

Así, Bacheo Imparable llegó a las calles Campeche por Carretera antigua a Mérida en el Fraccionamiento Vista Hermosa; Pedro Sáinz de Baranda, entre Norte de México y Solidaridad Nacional de la unidad habitacional Solidaridad Nacional; Pedro Sáinz de Baranda, entre República Mexicana y Bajío de México; y en Bajío de México por 19 de Septiembre.

También, las calles Los Álamos, entre Cooperativa Kalá y Pradera del fraccionamiento Los Álamos; 5, entre avenida Ex Hacienda Kalá y calle Vigésima quinta de la unidad habitacional Ex Hacienda Kalá; y 20, entre 9 y prolongación de calle 7 de la colonia Kanisté.

Por último, la Comuna campechana resaltó que los trabajos de bacheo responden a la demanda ciudadana para contar con calles transitables y reducir el riesgo de accidentes y lesiones, entre otros beneficios que se generan.