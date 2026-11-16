CAMPECHE: UN AÑO DE PROMESAS INCUMPLIDAS DE LAS AUTORIDADES ESTATALES FRENA REGRESO DEL TRIBUNAL AGRARIO, REPROCHAN

-Desde hace mes y medio enviaron solicitud de audiencia a Víctor Sarmiento y no ha respondido

Luis Felipe Mora Hernández, secretario general de la CNC en Campeche, dejó en claro que el proceso de regresar el Tribunal Unitario Agrario (TUA) a Campeche es por falta de voluntad, pues a un año de haber iniciado las labores de gestión todavía no hay respuesta concreta y los campesinos se siguen topando con promesas sin cumplir de las autoridades.

Explicó que en su momento se llegó a buenos acuerdos con la exsecretaria de Gobierno, Eliza Hernández Romero, siendo el último donde el Gobierno del Estado se comprometía a pagar la renta y sueldos para garantizar el retorno del TUA, pero aunque hubo minutas firmadas no se ha cumplido nada de lo acordado.

Se ha dado seguimiento al tema, y el paso a seguir son los asuntos legales donde se busca resaltar que la Federación no ha cumplido, aunque se debe actuar con cautela para evitar que por ser época electoral se politicen los temas, subrayó.

Mora Hernández dijo que la demanda de campesinos y ejidatarios es justa, pues la falta de TUA lastima su economía y no hay certeza jurídica, mientras organismos como la Procuraduría Agraria y el RAN se ven rebasados para atender temas.

Finalmente, comentó que no han podido entablar diálogo con el actual secretario de Gobierno, Víctor Sarmiento Maldonado, pese que hace mes y medio le enviaron un oficio solicitando una audiencia sin que hasta el momento obtengan respuesta.