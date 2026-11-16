DEJA EL PAN ABIERTA LA ALIANZA CON EL PRI EN CAMPECHE

Al señalar que el Comité Ejecutivo Nacional del PAN descartó una coalición con Movimiento Ciudadano (MC), el senador Mauricio Vila Dosal reveló que el partido albiazul mantiene abierta la posibilidad de una alianza electoral con el PRI rumbo a las elecciones de 2027 en Campeche, aunque esta decisión dependerá de los acuerdos entre las dirigencias estatales y de la aceptación ciudadana.

El exgobernador de Yucatán explicó que con el PRI existe disposición para negociar, siempre que ambos partidos consideren que la alianza puede ofrecer mejores resultados electorales y alternativas de gobierno.

¡NO LE HAREMOS LA CHAMBA A NADIE!

Sin embargo, Vila Dosal dejó claro que Acción Nacional no pretende convertirse en instrumento político de otras fuerzas partidistas, y aseguró que el PAN buscará presentar candidatos competitivos y fortalecer su propia representación, independientemente de que una eventual participación por separado pueda favorecer o perjudicar a otros partidos.

“No estamos aquí para hacerle la chamba a nadie”, sostuvo, y rechazó los señalamientos de que una candidatura panista pudiera beneficiar indirectamente a otra fuerza política.

Además, cuestionó los resultados de los gobiernos que han encabezado Campeche, al señalar que no observa mejores condiciones respecto a años anteriores, por lo cual el PAN pretende consolidarse como una alternativa electoral para los campechanos.

“Cuando uno participa en una elección dos cosas pueden pasar: ganar o perder, y en el PAN aspiramos a ganar y a representar a los ciudadanos campechanos, pero sobre todo esperamos ser una opción diferente a las que hoy se están proponiendo y han gobernado Campeche, pues no vemos mejoras”, subrayó.