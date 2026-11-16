EDUARDO ZUBIETA CONTRIBUYE A QUE HAYA ENFRENTAMIENTO ENTRE TAXISTAS Y CONDUCTORES DE APLICACIONES, DENUNCIAN

Luis Felipe Calderón Chi asumió como nuevo delegado de la Confederación Mexicana Independiente de Trabajadores (CMIT) en Campeche, con el compromiso de luchar por los transportistas y taxistas de la entidad, y criticó los abusos que, afirmó, comete la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (Artec) contra el Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV).

Hizo un llamado al director (Eduardo Zubieta Marco) de la Artec a que sea más responsable, pues “prácticamente está contribuyendo a que haya un enfrentamiento”, también pidió a sus compañeros taxistas mejorar su actitud y presencia, y recordó que a diferencia de los conductores de plataformas, los taxistas cuentan con seguro. “Hay taxistas buenos y malos, pero de verdad aquí hay cierta diferencia, pues los taxistas pagan seguro y los otros (de aplicaciones) no”, dijo.

Por mucho tiempo, lamentó, los transportistas y taxistas han estado abandonados, expuso, y atribuyó la inconformidad en el Estado a la falta de un estudio de viabilidad de la Artec, que, dijo, lleva 2 años dando oportunidad a otros prestadores de servicio.

Prometió luchar tanto por los que tienen concesión como los que tienen “martillos”, con la finalidad de lograr una buena organización entre los taxistas.

“Invito a los compañeros que en verdad se unan para poder luchar por nuestras labores. No estamos en contra de las plataformas, créanme que no, al contrario, podemos trabajar en conjunto para apoyar las necesidades de la ciudadanía, pero sí estamos inconformes por tanto abuso de la Artec contra los taxistas”, expresó.

Como ejemplo, señaló que cambiar una concesión cuesta 7 mil pesos pero al entregarla cobran 4 mil más, además de que cada año se obliga a tomar un curso aunque se tenga vigencia y los trámites tardan más de 2 años, lo que afecta a mucha gente de Candelaria y de los pueblos que acuden a Campeche y no son atendidos.