LOCALIZAN CON VIDA A EXCOMISARIO EJIDAL REPORTADO COMO EXTRAVIADO EN LOS MONTES DE CALKINÍ

Calkiní.- Tras de varias horas de intensa búsqueda, autoridades municipales y cuerpos de emergencia localizaron con vida a José Guadalupe Cahuich, adulto mayor y excomisario ejidal de Calkiní que había sido reportado como extraviado en los montes de Calkiní.

La desaparición fue reportada por sus familiares ante las autoridades correspondientes, luego de que perdieran contacto con él mientras se encontraba en terrenos del ejido.

Brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Delegación 04002, y policías municipales se trasladaron al lugar para iniciar las labores de búsqueda, a las cuales se unieron familiares de la exautoridad ejidal.

Horas más tarde, personal de Protección Civil Municipal se incorporó al operativo, para recorrer las diferentes mensuras del ejido y los terrenos colindantes con la parcela del excomisario.

Ya entrada la noche, brigadistas de Protección Civil ubicaron al septuagenario, quien fue auxiliado y trasladado hasta su domicilio.

En el lugar, paramédicos de la Comisión Nacional de Emergencias y del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) le brindaron atención prehospitalaria, reportando un cuadro de deshidratación leve y una condición de desorientación, presuntamente relacionada con problemas de memoria.

Finalmente, José Guadalupe fue entregado a sus familiares.