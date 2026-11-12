CORAZONES ROTOS

Si los asesores del chilango-carmelo creyeron que con esa estrategia de marketing se iban a ganar el respaldo ciudadano se equivocaron totalmente, pues lo que hay es rechazo generalizado…

–“Está cundiendo la inconformidad ciudadana en contra de vándalos al servicio de Pablito, quienes sin permiso de nadie, se han dedicado a grafitear bardas, paredes y casas de los vecinos de varias colonias y unidades habitacionales de la capital, donde pintan un corazón rojo con unos puntos suspensivos, que identifican a plenitud la precampaña del Chilango-Carmelo” se quejó el bolero don Memín, al iniciar la charla con sus amigos de tertulia.

–“Tengo entendido, añadió doña Chela, que varios vecinos ya presentaron demanda en la Fiscalía General del Estado por los delitos de vandalismo, pandillerismo y daños en propiedad ajena. Ojalá que procedan, o de lo contrario, los afectados se van a hacer justicia por mano propia y cuando agarren a esos vándalos van a ser linchados sin piedad” advirtió.

–“Es lo menos que se merecen, respaldó el viejo Julián, ya que no tienen ningún derecho a causar daños en las casas de la gente, sea pintándoles el famoso corazoncito, o colocando su propaganda barata. Si no tienen los permisos correspondientes y se les pilla en el acto, se puede pedir la intervención de una patrulla, y exigir que sean encarcelados” reiteró.

–“Esos corazoncitos me recuerdan la campaña que hizo un gobernador conocido como El Purux, y quien por cierto, ya estaba en tratos con la Tía desde esos ayeres, ya que el partido donde estaba la ahora gobernadora, no postuló candidato o candidata para darle la pelea. Se dice que ese exmandatario ya está colaborando con los guindas, y que la idea de los corazoncitos es de él. Esperemos que no sea él quien esté pagando el sueldo de los vándalos porque también le fincarían responsabilidades”, alertó el poeta Casimiro.

–“Lo cierto es que la gente ya no quiere esos corazoncitos, aclaró don Memín. Si los asesores del chilango-carmelo creyeron que con esa estrategia de marketing se iban a ganar el respaldo ciudadano se equivocaron totalmente, pues lo que hay es rechazo y muchos corazones rotos por todas partes” subrayó.

–“La gente está cansada del abuso de poder en que ha incurrido la Tía, añadió doña Chela, y saben que estos derroches en la campaña anticipada proviene del presupuesto público, o sea, se está desviando dinero que debería servir para el pueblo, en una promoción adelantada del candidato que prefiere ser perro que campechano. Eso es lo que repugna y por eso van a rechazar todas sus estrategias, y más cuando dañan sus propiedades, como bardas, paredes y fachadas de las casas”.

–“A lo largo de mis años nunca había visto tanto rechazo ciudadano a un abanderado oficialista, apuntó don Julián. Siempre les armaban el escenario para aparentar que la gente los quería y que había alegría y entusiasmo a su alrededor. Hoy, al lado del chilango-carmelo solo hay indiferencia y repudio, pese al escandaloso derroche en que está incurriendo” aseguró.