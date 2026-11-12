“NO A CUALQUIER INTENTO DE ‘SECUESTRO’ A LA EDUCACIÓN”; SITCOBACAM RECHAZA PROTESTA DE BRAZOS CAÍDOS PORQUE DEJA SIN CLASES A 10 MIL ALUMNOS

—“Improcedente la demanda del sindicato mayoritario de pago del aumento salarial retroactivo, pues debe cubrirse a más tardar en diciembre de cada año, y la homologación no tiene reconocimiento federal”.

San Francisco de Campeche.- El Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche (Sitcobacam) rechazó la protesta de brazos caídos convocada por el sindicato mayoritario, al considerar que esta medida deja sin clases a más de 10 mil estudiantes de los 37 planteles del Cobacam.

A través de un posicionamiento, acusó a la organización sindical de anteponer sus intereses y diferencias laborales a la continuidad educativa, y recalcó que está en contra de cualquier intento de “secuestro” de la educación de los jóvenes.

El sindicato independiente señaló que el conflicto deriva de un contrato colectivo de trabajo que considera excluyente, así como de las negociaciones relacionadas con la homologación y renivelación salarial, cuyo financiamiento para 2026, aseguró, no cuenta con el reconocimiento de la Federación.

Respecto al pago del incremento salarial retroactivo, el Sitcobacam sostuvo que el sindicato mayoritario negoció de manera unilateral con las autoridades del Colegio y argumentó que la cláusula cuarta transitoria del contrato establece que el recurso deberá pagarse a más tardar en diciembre de cada año, por lo que consideró improcedentes las acciones de presión antes de ese plazo.

Asimismo, informó que interpuso amparos colectivos e individuales ante las instancias correspondientes contra las cláusulas que considera excluyentes del contrato de 2026. Entre sus inconformidades, destacó que el sindicato mayoritario pretende que prestaciones estatales, como el Estímulo al Desempeño Administrativo, beneficien exclusivamente a sus agremiados.

También cuestionó el monto exigido por este concepto, que pasó de 437 mil 500 pesos en años anteriores a un millón de pesos.

El Sitcobacam aseguró que respaldará las demandas de incremento salarial y mejores condiciones laborales para los trabajadores, particularmente para el personal administrativo, pero exigió que las negociaciones se conduzcan dentro de la legalidad y con transparencia.

Finalmente, llamó a privilegiar el diálogo y rechazó que las diferencias entre organizaciones sindicales afecten las actividades escolares de miles de jóvenes.