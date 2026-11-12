CIRCULA EN REDES: DENUNCIAN ABUSO POLICIACO EN RETÉN ILEGAL… ¡Y LA SPSC SE “LAVA LAS MANOS” AL PEDIR A LAS VÍCTIMAS QUE VAYAN AL AYUNTAMIENTO DE TENABO!

Tenabo.- A través de un video, pasajeros de una camioneta denunciaron que elementos policiacos a cargo de un retén instalado en un tramo federal, a la altura del puente Tenabo-Kankí, los amenazaron e incurrieron en presunto abuso de autoridad al obligarlos a descender bajo el pretexto de que “hay de por medio un reporte”. Según los denunciantes, tras encontrar una lata vacía de cerveza, los agentes utilizaron ese hallazgo como argumento para quitarles el vehículo y exigirles 2,500 pesos para dejarlos libres.

Al respecto, la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) emitió un boletín en el que argumentó que los agentes pertenecen a la Policía Municipal de Tenabo, por lo que, si la parte afectada considera que hubo alguna irregularidad, debe presentar su queja ante el Ayuntamiento de ese municipio, “para que sea atendida por la instancia competente”.

El hecho ocurrió el miércoles 4 de noviembre, a las 13:36 horas, en el puente Tenabo-Kankí, que forma parte de la carretera federal 180 Campeche-Mérida, por lo que los denunciantes cuestionan la legalidad del retén instalado por policías municipales de Tenabo, a bordo de la unidad 650.

El policía identificado como “J. López” se percató de que lo grababan y advirtió al conductor y a su acompañante: “Graba lo que quieras, güero; si está ‘chueca’ la camioneta, te la voy a quitar… Si no tienes los pagos correspondientes de tu vehículo, es retiro de circulación”.

Luego, el agente expresó: “Tú nomás me estás grabando, si el día de mañana le pasa algo a mi familia, voy sobre tu contra, porque a mí no me tienes que grabar”.

Acto seguido, otro gendarme les exigió bajar para revisar la camioneta, pues “hay de por medio un reporte”, les dijo. Durante la inspección encontraron una lata vacía de cerveza, que, según los denunciantes, utilizaron como pretexto para quitarles la camioneta y cobrarles 2,500 pesos para dejarlos libres.

LA ILEGALIDAD DE LOS UNIFORMADOS

1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 16. Establece garantías frente a actos de molestia de la autoridad, que deben estar debidamente fundados y motivados. Según el señalamiento difundido, argumentar que “hay un reporte”, sin ofrecer mayores explicaciones, no justificaría por sí solo la intervención policial.

También se cuestiona que la Policía Municipal de Tenabo haya pretendido retener un vehículo por supuesta falta de pagos en una carretera federal, al considerar que esa atribución corresponde a la Guardia Nacional.

2.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 6 y 7. Protegen las libertades de expresión e información. La denuncia sostiene que grabar a servidores públicos durante el ejercicio de sus funciones no constituye, por sí mismo, un delito, por lo que cuestiona las presuntas amenazas del agente contra quienes lo filmaban.

3.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 21. Establece que la actuación de las instituciones de seguridad pública debe regirse por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y respeto a los derechos humanos. Los denunciantes consideran que las presuntas amenazas y la exigencia de 2,500 pesos contravienen estos principios.

4.- Código Nacional de Procedimientos Penales, artículos 251 y 268. La denuncia cuestiona la revisión del vehículo bajo el argumento de que existía un reporte, sin que los agentes explicaran los motivos específicos de la inspección. También sostiene que el hallazgo de una lata vacía de cerveza no acredita, por sí solo, que el conductor manejara en estado de ebriedad.

5.- Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artículo 40, fracciones I, VIII y XVIII. La publicación cita estas disposiciones para cuestionar la conducta del agente identificado como “J. López”, a quien atribuye actos de intimidación y presunto abuso de autoridad.

6.- Código Penal del Estado de Campeche, artículos 231 y 232. La denuncia señala posibles conductas constitutivas de abuso de autoridad y extorsión, al acusar a los policías de utilizar su cargo para amenazar a los ocupantes de la camioneta y exigirles dinero.

Asimismo, cuestiona el presunto cobro de 2,500 pesos sin recibo ni infracción formal, situación que, de confirmarse, podría dar lugar a responsabilidades legales.

7.- Reglamento de Tránsito en Carreteras Federales, artículos 8 y 9. La denuncia sostiene que la Policía Municipal de Tenabo carecía de facultades para instalar el retén e infraccionar o retirar de circulación vehículos en ese tramo de la carretera federal 180 Campeche-Mérida, por lo que considera ilegal la actuación de los uniformados.

Fuente: Visión Política Noticias