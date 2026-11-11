NO CRECEN LOS ENANOS

En las dictaduras no se permite que la oposición tenga suficientes espacios para promocionarse ni se les concede ninguna facilidad para competir en condiciones de igualdad.

–“Vaya que le está costando mucho trabajo a los candidatitos de la Tía crecer en las simpatías ciudadanas, y por más maromas que hagan y que repartan miles y miles de playeras con su logotipo oficial, la gente los mira con indiferencia e incluso en muchos casos con antipatía” aseguró doña Chela a sus compañeros de tertulia.

–“Ciertamente comadrita que no les va resultar nada fácil desplazar a quienes les llevan ventaja, o a los abanderados de la oposición que sin incurrir en derroches, ya son más conocidos y hasta más respaldados por el pueblo. Vamos a vivir un proceso electoral inédito no solo porque las diferencias en cuanto a porcentajes van a ser mínimas, sino porque la gente se está guardando su voto para cobrarle al Gobierno el pésimo desempeño que ha tenido” aseveró don Memín.

–“Veía unas imágenes de Pablito recorriendo algunas comunidades solo, sin acompañantes, y pasando entre la gente como un perfecto desconocido, a pesar de que todos sabemos que siempre tiene a alguien que le graba sus actividades o le toma fotos. Me sorprende que la gente no se arremoline a su lado, lo que me causa la impresión de que no lo ven como gobernador, sino simplemente como recomendado de la Tía, y como tal, igualmente rechazado y repudiado” opinó don Julián.

–“Igual suerte le espera al stripper del Bienestar, quien es el que más regalos está llevando a las colonias, complementó el poeta Casimiro. La gente agarra los obsequios, pero luego lo dejan hablando solo como un loquito. Lo que significa que será difícil que pueda remontar la gran diferencia que hay entre él y quienes llevan la delantera”.

–“Es increíble, aseveró doña Chela, que hasta la diputada Delmita, quien empezó tarde su precampaña y colocó sus espectaculares en puntos estratégicas de la ciudad, ya tenga más presencia y simpatías que el champotonero que quiere gobernar la capital. Tan buenos han sido los resultados a favor de la legisladora tricolor, que ya fueron los guindas a llorar al Instituto Electoral, para que la sancionen por incurrir en campaña anticipada”.

–“Sinvergüenzas es lo que son esos dirigentes guindas, acusó don Memín. Malos y llorones como nadie, porque ellos llevan más de un año en abierta y costosa precampaña y el Instituto Electoral no los ha sancionado ni con una simple amonestación. Ahora que ven que surge una nueva figura con amplias posibilidades de desplazarlos, se quejan de sus espectaculares y promocionales. Ya solo falta que la autoridad electoral sancione a Delmita y la obligue a retirar sus anuncios, y que a los guindas se les permita seguir violando la ley, será el colmo de la gandallez” estalló.

–“Pues que no quede duda alguna de que eso va suceder, sentenció don Julián. En las dictaduras no se permite que la oposición tenga suficientes espacios para promocionarse ni se les concede ninguna facilidad para competir en condiciones de igualdad. En los regímenes autoritarios solamente los candidatos oficialistas pueden violar la ley, y eso ya lo estamos viendo en nuestro país y en nuestra tierra, así que debemos estar preparados para luchar contra todo eso” resaltó.