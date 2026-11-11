“ASÍ SE REPARTEN LOS MOCHES EN MORENA”; REVELA LORET DE MOLA LISTA DE LOS MILLONES QUE COBRABA TADDEI POR CONTRATOS

—Ella recibía más que José Hernández Casillas.

“Cuando usted se pregunte cómo se reparten los moches en Morena, no olvide este video porque aquí tiene la respuesta”, expresó el periodista Carlos Loret de Mola, tras lo cual presentó un reportaje en el que dio a conocer una lista que, según su investigación, revela las cantidades que Guadalupe Taddei y su contratista calculaban repartirse por contratos del Instituto Nacional Electoral (INE).

En el reportaje transmitido por Latinus, el periodista señaló que, en las grabaciones de José Alfredo Hernández Casillas, se identificó una hoja con cifras y anotaciones relacionadas con la presidenta del INE.

De acuerdo con el reportaje, ambos hacen cuentas sobre los beneficios mensuales de seis pagos y aparece una cantidad de 9.3 millones asociada a las iniciales de Taddei.

En la hoja también aparecen cifras “sueltas” de 10 millones, 800 mil y 320 mil, sin que se precise si se trata de pesos o dólares. Además, se observa a Guadalupe Taddei mientras escucha a José Hernández Casillas y realiza anotaciones.

Asimismo, según el diálogo presentado, Casillas deja en claro que Taddei recibe más dinero de los presuntos sobornos que él, concluye el reportaje de Latinus.