EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 11 DE NOVIEMBRE DE 2026

SHEINBAUM SE DESGASTA DEFENDIENDO CORRUPTOS.

El columnista de “Serpientes y Escaleras”, Salvador García Soto titula su ultima columna “La Presidenta escudo… de la corrupción”, y relata que, “de todas las causas nacionales que podía defender durante su mandato, la presidenta Claudia Sheinbaum escogió la peor: la corrupción. Lejos de convertirse en una feroz defensora de la seguridad, de la salud, de la educación o de cualquier otra necesidad apremiante de los mexicanos… eligió la nada honrosa tarea de ser ‘el escudo protector y defensor’ de los corruptos vinculados a su partido y a su movimiento político”. Y ejemplifica ampliamente:

“Con apenas tiempo para sortear crisis en la salud pública, violencia narca, desapariciones, aumento de la inflación y las presiones del gobierno de Donald Trump, la científica que dirige al país aún tiene que salir a justificar a gobernadores morenistas que negocian a sus espaldas con Estados Unidos, como Marina del Pilar, o defender la ineptitud y prepotencia de Rocío Nahle en Veracruz, o tener que validar la opulencia de los viajes de Mara Lezama diciendo que ‘ella ya explicó que no viaja con recursos públicos’, y ya en el colmo de la complicidad y el descaro, la Presidenta se desvive en elogios hacia la impresentable y represora Layda Sansores, a quien apenas el pasado 12 de septiembre en Campeche le dirigió tremendo panegírico: ‘Muchas gracias a nuestra gran gobernadora, Layda Sansores, una compañera única en el movimiento de transformación, luchadora irredenta, dice el libro que la describe. Muchas gracias Layda por todo tu trabajo en Campeche’.” Como es costumbre, Sansores es ejemplo de lo peor.

García Soto lamenta que la misión más importante de Sheinbaum “sea convertirse en defensora de la corrupción morenista y mientras carga a cuestas con los pecados y los excesos de otros, su imagen y su dignidad como Presidenta se desgastan cada vez que tiene que salir a justificar lo injustificable. ¿Qué gana la Presidenta de México asumiéndose como la principal encubridora de la corrupción y la descomposición de su movimiento político?”

El columnista sostiene que “ante la mayoría de los mexicanos, que deberían ser para los que gobierna y a quienes defienda en sus causas más apremiantes y urgentes, la doctora pierde. Y despierta coraje e indignación por tratar a sus gobernados como idiotas y pretender que le crean en su cinismo y malabares por encubrir a tan sucios personajes.” Cierto, pero ¿lo entenderá la presidenta?