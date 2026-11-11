PRESUME LAYDA CRECIMIENTO DEL CAMPO, PERO 10 MIL PRODUCTORES RECLAMARON APOYO PARA ENFRENTAR LA SEQUÍA, RECRIMINA DIPUTADO

San Francisco de Campeche.- Desde la tribuna del Congreso, el legislador panista Jhosué Jesús Rodríguez Golib exigió respuestas concretas para los productores afectados por la sequía atípica, transparencia en el ejercicio del presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SDA) y la puesta en operación del Punto de Verificación e Inspección Federal Crucero Candelaria, pues el campo campechano no necesita propaganda, sino respuestas.

El legislador señaló que el Gobierno de Layda Sansores San Román presumió que Campeche ocupa el segundo lugar nacional en crecimiento de las actividades primarias, con un incremento del 55.3 por ciento durante el segundo trimestre de 2026, según el Inegi, pero 10 mil productores reportaron pérdidas en más de 70 mil hectáreas sin recibir respuesta durante más de un mes, pese a haber informado de la situación.

Aplaudió el esfuerzo de los campesinos y ganaderos; sin embargo, advirtió que “una cosa es presumir una estadística y otra muy distinta es demostrar que el campo campechano está mejor”, pues mientras la Secretaría presume porcentajes, hay productores que todavía esperan respuestas de esa misma dependencia.

Recordó que, durante la sequía atípica, productores de Campeche, Hopelchén, Hecelchakán, Tenabo y Calkiní reportaron pérdidas en más de 70 mil hectáreas y afectaciones a alrededor de 10 mil productores, quienes denunciaron haber informado de la situación desde el 3 de agosto sin recibir una respuesta concreta durante más de un mes. Además, señalaron que no eran atendidos por funcionarios ni acudían brigadas para verificar los daños. “¿Dónde estaba la dependencia cuando los campesinos reportaban que sus cosechas se estaban perdiendo por falta de agua?”, preguntó.

Rodríguez Golib cuestionó por qué no existe una política efectiva de prevención, aseguramiento y atención de contingencias agrícolas, y advirtió que el crecimiento del 55.3 por ciento no impidió que la economía estatal registrara una caída anual del 2.4 por ciento, con un retroceso del 3.9 por ciento entre enero y junio, lo cual no se presume.

El legislador exigió saber cuántos productores afectados fueron realmente atendidos, cuántas hectáreas se verificaron, cuántos expedientes de siniestros se integraron, cuántos agricultores recibieron indemnizaciones y cuántos recursos estatales se destinaron a la contingencia, así como qué pasará el próximo año con quienes deberán volver a sembrar.

Respecto al Punto de Verificación e Inspección Federal Crucero Candelaria, ubicado en el kilómetro 60 de la carretera Escárcega–Villahermosa, en Carmen, indicó que se contempló una inversión cercana a los 5 millones de pesos y que se anunció como infraestructura estratégica para revisar el ganado, aplicar baños de aspersión, prevenir enfermedades y reducir los tiempos de espera en Catazajá, Chiapas.

Ante los cuestionamientos sobre su funcionamiento, preguntó cuánto dinero se ha ejercido realmente, quién estuvo a cargo de su construcción y supervisión, si la obra fue concluida y entregada formalmente, si cuenta con personal, médicos veterinarios, equipamiento y presupuesto para operar, y cuántas cabezas de ganado han sido verificadas.

También denunció presuntos despidos injustificados de trabajadores de la SDA y posibles asignaciones de contratos de obra y proveeduría a empresas cercanas a quienes toman las decisiones. Estos señalamientos, dijo, deben investigarse y aclararse, por lo que exigió transparencia en los procesos de contratación y en el ejercicio del presupuesto, especialmente ante los recursos del Plan Campeche.