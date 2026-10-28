¡ALARMA EN LA UTCAM! MURCIÉLAGOS INVADEN BAÑO DE MUJERES POR FALTA DE RECURSOS

La falta de recursos económicos continúa complicando el mantenimiento de las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Campeche (UTCAM), donde ahora se enfrenta la presencia de numerosos murciélagos que han encontrado refugio en el baño de mujeres.

El rector de la institución, José del Carmen Díaz Martínez, dio a conocer esta situación mediante un video en el que explicó que ya se realizan acciones para retirar a los animales, procurando hacerlo sin causarles daño ni recurrir a su exterminio.

Reconoció que este no es el único problema que enfrenta la universidad, pues existen diversas necesidades que deben ser atendidas pero que el presupuesto es limitado, lo que obliga a buscar alternativas para resolverlas.

Aunque se trabaja para controlar la presencia de los murciélagos, la situación evidencia las dificultades que enfrenta la UTCAM para mantener sus instalaciones en condiciones adecuadas.