¡DE NUEVO LA CFE!; PESE A REPORTES NO CAMBIA 2 POSTES A PUNTO DE CAER EN ISLA AGUADA; EN RIESGO VECINOS Y COMERCIOS

Habitantes de Isla Aguada advierten sobre el riesgo que representan dos postes de concreto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en pésimo estado que sostienen un transformador, pues podrían desplomarse y poner en riesgo a familias y comercios cercanos.

La situación se presenta sobre la calle Francisco Villa, entre Hidalgo y la Marina del malecón, donde vecinos externaron su preocupación por las condiciones de las referidas estructuras.

Señalaron que ya lo reportaron a la CFE, pero hasta el momento no ha llegado al lugar una cuadrilla de la empresa a verificar y sustituir los postes por otros en buenas condiciones.

Un desplome podría ocasionar daños a viviendas, establecimientos comerciales y vehículos, y lesionar a quienes transitan diariamente por esta zona de la comunidad.

Ante esta situación, los habitantes exigen la intervención urgente de la CFE, para revisar las estructuras y realizar los trabajos necesarios antes de que ocurra un accidente.

Los inconformes cuestionaron que, pese a los reportes realizados, el problema continúe sin atenderse, por lo que pidieron a la empresa eléctrica actuar de manera preventiva y no esperar a que ocurra una tragedia.