¡DEBATE E INDIGNACIÓN! LAYDA INSULTA A ESTUDIANTES MIENTRAS CAMPECHE EXIGE SEGURIDAD, SALUD Y MEJOR ECONOMÍA

Por: Fuerza Informativa Azteca

San Francisco de Campeche.- En un videorreporte transmitido a través de Azteca Noticias, Fuerza Informativa Azteca (FIA) resaltó que la gobernadora Layda Sansores desató la polémica y el debate tras llamar “cobardes” a estudiantes del Tec de Campeche por platicar mientras ella hablaba, lo que, subrayó, generó indignación por la forma en que se dirigió a los jóvenes y abrió el debate sobre la manera en que los gobiernos de la 4T se dirigen a los ciudadanos.

Así, mientras Campeche enfrenta reclamos por la inseguridad, deficiencias en salud y dificultades económicas, la mandataria estatal queda en el centro de la controversia por el tono de sus palabras contra los alumnos, a lo que se suman sus fiestas, bailes y viaje a Madrid, España, así como las versiones sobre compras de lujo y joyas de miles de pesos que porta. ¿Dónde queda el discurso de austeridad?, cuestionó FIA.

FIA recalcó que Campeche no necesita autoridades que conviertan un discurso en un insulto, sino un Gobierno que escuche, dé la cara y responda con hechos, pues los estudiantes merecen respeto y los campechanos, resultados, no más polémicas que desvíen la atención de los problemas que siguen sin solución.