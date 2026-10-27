“NO TIENE TEMPLANZA”; LAYDA HUMILLÓ A LOS ESTUDIANTES AL LLAMARLOS “COBARDES”: JOSÉ SEGOVIA

-“SU EXPRESIÓN CARECE DE VALOR FORMATIVO”

El dirigente de Alianza Magisterial y Ciudadana, José Segovia Cruz, cuestionó la forma en que la gobernadora Layda Sansores San Román se dirigió a estudiantes del Instituto Tecnológico durante un mensaje público, al considerar que llamarlos “cobardes” rebasó los límites de un llamado de atención y se convirtió en una humillación pública frente a los asistentes.

Sostuvo que la mandataria pudo corregir a los jóvenes sin recurrir a expresiones que, desde su perspectiva, carecen de valor formativo, y afirmó que las autoridades pueden exigir respeto, particularmente cuando tienen el uso de la palabra, pero existe una diferencia de poder entre la titular del Ejecutivo estatal y esos alumnos, quienes no cuentan con la misma tribuna ni investidura para defenderse en condiciones similares.

El dirigente aclaró que no justifica la actitud de los estudiantes que increparon a la gobernadora, pues dijo que no le constan las circunstancias en que ocurrieron los hechos, pero consideró que la responsabilidad de una mandataria estatal implica atender las inquietudes de los jóvenes sin esperar obediencia ni aplausos, por lo cual insistió en que el ejercicio de la autoridad debe distinguirse por la prudencia y el respeto, incluso ante las expresiones de inconformidad.