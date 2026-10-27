CLUB SOCIAL “PABLO GARCÍA”: RECUERDOS DE TERTULIAS Y DEL ORIGEN DEL CONCURSO LINDA CAMPECHANA QUE SE DESVANECEN; ¿Y LA PROTECCIÓN?

—Presenta daños y mantiene tapiado su acceso

San Francisco de Campeche.- El Club Social “Pablo García”, ubicado cerca de la Plazuela de San Francisco e inscrito en el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles, presenta grietas, desprendimientos de aplanado, pérdida de pintura, vegetación en la cornisa y corrosión en herrería y ventanas. Además, su acceso principal está tapiado con bloques de concreto y ha perdido su carpintería histórica. De acuerdo con el vecino Rosendo R., el cierre lleva aproximadamente un año.

El inmueble fue escenario de tertulias durante las fiestas patronales del 4 de octubre, con bailes y música que podían prolongarse hasta el amanecer.

Entre los personajes vinculados al club destacan el doctor Miguel Medina Maldonado, propietario del inmueble, y don “Peyo Peyo” Medina, encargado de los bailes. En el lugar se presentaron agrupaciones como Los Babys, de Tizimín; Los Vázquez; Los Kasinos, y Los Socios del Ritmo, fundados en 1962, originarios del barrio y reconocidos por su música tropical.

El club también impulsó los orígenes del certamen Linda Campechana, cuya primera edición se realizó en 1949 por iniciativa de Miguel Medina Maldonado y de la familia Arceo. La velada tuvo lugar el lunes 28 de febrero en el Circo Teatro Renacimiento, donde Gloria Herrera Baqueiro obtuvo el título y recibió 500 pesos, patrocinados por la casa Arceo. En la misma jornada, Leonor Pérez fue coronada reina del centro.

EL REGLAMENTO SOBRE CONSERVACIÓN

En materia legal, los artículos 6 y 7 del Reglamento de Imagen Urbana para el Municipio de Campeche establecen obligaciones de conservación y requisitos para modificar fachadas de inmuebles catalogados.

Asimismo, los artículos 6 y 10 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos contemplan medidas de conservación e intervención de la autoridad competente, mientras que el artículo 52 prevé penas de 3 a 10 años de prisión y multas por dañar, alterar o destruir monumentos históricos, aunque el tapiado, por sí solo, no acredita la comisión de un delito.

Hasta el momento, no se ha aclarado si las autoridades realizaron inspecciones, autorizaron la modificación del acceso o requirieron al propietario atender los daños, por lo que permanecen pendientes las respuestas sobre las medidas adoptadas para proteger este inmueble histórico y cultural de San Francisco.

Fuente: Harold Amábilis-El Despertador de Campeche.