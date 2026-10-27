DE HÉROES A VILLANOS

Convalidaron la ambición de una persona que no quería llegar al Gobierno para construir el futuro de nuestro estado sino para destruirlo, para hundirnos aún más en el rezago, y para saquear el presupuesto…

–“Han transcurrido casi tres décadas del movimiento de resistencia civil que impulsó y encabezó la Tía tras su berrinche por no haber ganado las elecciones de 1997, y persiste en su intención de escribir ese episodio de nuestra historia como algo heroico, cuando en realidad no fue más que otra de esas protestas poselectorales que organizaba la oposición en los estados cuando no les concedían los resultados que reclamaban”, rememoró el poeta Casimiro ante sus amigos de tertulia.

–“Formé parte activa de ese movimiento, recordó el viejo Julián. En su tiempo compartí muchos de los ideales de quien hoy encabeza el Gobierno de nuestra querida entidad, pero no puedo dejar de reconocer que la señora nos utilizó para sus fines inconfesables, y recurre una y otra vez a la memoria de ese movimiento solamente para limpiar la mala imagen de que hoy goza y para tratar de contrarrestar el repudio que la mayoría del pueblo le profesa”.

–“A estas alturas podemos afirmar sin temor a equivocarnos que esos héroes del 97 se convirtieron en los peores villanos, pues convalidaron la ambición de una persona que no quería llegar al Gobierno para construir el futuro de nuestro estado sino para destruirlo, para hundirnos aún más en el rezago, y para saquear el presupuesto junto con su banda de forajidos foráneos” coincidió el bolero don Memín.

–“Esta yo en la plenitud de mi juventud cuando también me sumé a esas luchas, confesó apenada doña Chela. Creí en sus ideales de democracia y de bienestar para el pueblo, pero después hemos constatado que solo eras una fachada, pues su verdadero interés era llegar al Gobierno para saquearnos al igual que lo hizo su progenitor. Nada bueno dejó para los ciudadanos ese movimiento, y al contrario, los resultados que hoy vemos confirman que los que lucharon en ese movimiento trabajaron para fabricar un monstruo que solo ha depredado el presupuesto”.

–“Si hacemos un comparativo entre os resultados que dejó al Estado el Gobierno de su repudiado “Curi” como le llamaban las huestes de la Tía al entonces gobernador, veremos que en todos los rubros sale perdiendo la mandataria. Por ejemplo la deuda, en aquellos tiempos, se saldó en su totalidad, y con ella ha crecido de manera escandalosa; en generación de empleos, hace 30 años empezaron a llegar maquiladoras que generaron vacantes, hoy, en este Gobierno, esas mismas empresas están cerrando y agravando el desempleo. Y en obra pública ni hablar, con mucho menos presupuesto, el enemigo de la Tía hizo muchísimo más, porque ahora la doña no ha hecho nada”.

–“El balance ciertamente es muy desfavorable para la Tía, coincidió el poeta Casimiro, por eso insisto en que ese movimiento de que tanto se ostenta a señora fue para mal de los ciudadanos. Esos “guerreros” son los culpables de que hoy nuestra entidad atraviese por la peor crisis de toda su historia no solo en economía, sino en seguridad, en salud, en educación. Lo bueno es que ya se va y lo mejor sería que no le permitamos dejarnos a un heredero que seguramente va continuar con el desastre que hoy tenemos” advirtió.