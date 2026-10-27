BLANCA CRUZ ASUME PRESIDENCIA PROVISIONAL DEL INE TRAS RENUNCIA DE TADDEI

La consejera Blanca Yassahara Cruz García fue elegida este martes como presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), tras la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala, quien dejó el cargo en medio de señalamientos por presuntas irregularidades en contratos, conflictos de interés y posibles actos de corrupción que han generado tensiones al interior del organismo electoral.

Cruz García, quien se integró al Consejo General del INE en abril de 2026, asumirá la conducción del instituto mientras la Cámara de Diputados desarrolla el procedimiento para designar a quien ocupará definitivamente la presidencia. Su nombramiento ocurre en una etapa crucial para la organización del Proceso Electoral Federal 2026-2027, que contempla la definición de presupuestos, calendarios y actividades electorales.

Antes de incorporarse al INE, Blanca Cruz presidió el Instituto Electoral del Estado de Puebla y ocupó diversos cargos en la estructura electoral. Durante sus primeros meses como consejera nacional coincidió con Taddei en votaciones controvertidas, por lo que su llegada a la presidencia provisional ocurre bajo la atención pública sobre las investigaciones relacionadas con la administración saliente y el reto de garantizar la continuidad de los trabajos electorales.