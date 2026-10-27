ANUNCIA ZOÉ ROBLEDO $11 MIL 745 MILLONES PARA EFICIENTAR ATENCIÓN EN EL IMSS

—Llevan 8 años gobernando y desarmando el sistema de salud: periodista Carlos Torres

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, dio a conocer una inversión de 11 mil 745 millones de pesos destinada a diversas estrategias, entre ellas, nuevos esquemas de contratación para servicios que antes se adquirían de manera fragmentada, la compra directa de equipos para ahorrar cerca de 400 millones de pesos respecto al costo de un servicio integral y el diálogo con proveedores.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario aseguró también que la digitalización “recortará” los tiempos de atención, por lo que afirmó: “Ya tenemos un rumbo claro de 12 acciones que tienen que percibir los derechohabientes”.

Al respecto, el periodista Carlos Torres afirmó: “Llevan 8 años gobernando y desarmando el sistema de salud pero ahora sí con estas ‘12 acciones’ de Zoé Robledo ya se va a acabar la crisis de salud que él mismo provocó”.