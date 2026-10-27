HUECOS Y MÁS HUECOS EN LAS CALLES CHINGONAS DE ESTE RÉGIMEN DE CUARTA: DIPUTADO PEDRO HERNÁNDEZ

—UN DESASTRE EN EL MALECÓN DE LA CALETA, Y SIN LUZ

Ciudad del Carmen.- En un video que difundió en sus redes sociales, el diputado emecista Pedro Hernández Macdonald mostró las pésimas condiciones en las que se encuentra una de las calles más transitadas del malecón de La Caleta, lo que contradice la afirmación de que “el régimen de cuarta tiene sus calles chingonas”, y anunció que hará más reportes sobre otras arterias.

En las imágenes se aprecian hoyancos por todas partes, lo que entorpece el tráfico vehicular y podría dañar las suspensiones y/o los amortiguadores de los vehículos.

El legislador resaltó que mostrará más arterias importantes de todo Carmen que están hechas un desastre, con huecos y más huecos que en la noche no se ven: “sólo se sienten los baches, ya que esta zona está muy oscura! Este es el amor que le tienen”.