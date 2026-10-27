¡CRISIS ECONÓMICA PONE EN RIESGO LOS PIBIPOLLOS Y TAMALES!; EL KILO DE MANTECA SUBIÓ DE 50 A 65 PESOS

Ciudad del Carmen.- A pocos días de la celebración del Día de Muertos, el precio de la manteca de cerdo registró un incremento de 15 pesos por kilogramo, al pasar de 50 a 65 pesos, situación que representa un duro golpe a la economía de las familias que se preparan para elaborar los tradicionales tamales y pibipollos, así como a las esperanzas de los comerciantes de que repunten las ventas, que han estado bajas.

Javier Rosado Jiménez, locatario del mercado Alonso Felipe de Andrade (AFA), confirmó que este aumento se presenta en una temporada en la que tradicionalmente crece la demanda de productos derivados del cerdo, aunque este año las expectativas de venta no son halagadoras debido a la difícil situación económica que atraviesa la Isla.

Mientras que la manteca registró un incremento considerable, los precios de la carne de cerdo se han mantenido relativamente estables, con la pulpa comercializándose entre 90 y 100 pesos por kilogramo.

El comerciante reconoció que el encarecimiento de la manteca podría elevar los costos de preparación de los alimentos tradicionales, pero los locatarios buscan ajustar sus márgenes de ganancia para evitar que el aumento afecte todavía más a los consumidores.