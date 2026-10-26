MAGISTRADO NEFASTO

Este Gobierno ha pisoteado el legado de don Manuel Crescencio Rejón y Alcalá, Justo Sierra Méndez, Perfecto Baranda Berrón, Trinidad Lanz Cárdenas, Jorge Carpizo Mcgregor y tantos y otros tantos juristas…

Don Julián llegó a la reunión vespertina con sus amigos del Parque Principal con una seriedad propia de funerales o de aquellos que portan noticias trágicas.

–“Debo confesar que el nefasto Gobierno de la Tía no solo está inundado de corrupción, ha sido el más funesto en cuanto a resultados, el que más rencores ha sembrado y el que más repudio ha cosechado, sino también el que, junto con su bola de incondicionales foráneos, ha pisoteado a su antojo el Estado de derecho”.

–“No solamente eso, complementó el poeta Casimiro, quien de inmediato le encontró el hilo a la interesante charla de su gurú, sino que también ha manchado el honor y el prestigio de distinguidos abogados, juristas y constitucionalistas el terruño que le dieron brillo al derecho en los ámbitos nacional e internacional”.

–“Me ha traído usted a la memoria, le dijo el senecto profesor jubilado al escritor santanero, a don Manuel Crescencio Rejón y Alcalá, a don Justo Sierra Méndez, a don Perfecto Baranda Berrón, a don Trinidad Lanz Cárdenas a don Jorge Carpizo Mcgregor y a tantos y tantos juristas que le dieron lustre a esa actividad y cuyo legado aún permanece inmutable en nuestras generaciones”.

–“Oigan, preguntó doña Chela, y de entre esa lista de personajes históricos, ¿no podrían colocar al poblanito de modales delicados conocido como “Juan Pedrito”? Se cuenta que en la actualidad es quien dice qué se hace y qué no se hace en el tema de la impartición de justicia en la entidad, y solo por eso, supongo que es toda una eminencia”.

–“Ese Juan Pedrito de quien habla, querida comadrita, ¿es el mismo que ha sido procesado por violencia política en razón de género, y quien llegó a su cargo de magistrado por la puerta trasera, producto de una sesión espuria que se realizó un domingo casi a medianoche, y con el recinto legislativo repleto de elementos policiacos fuertemente armados?”

–“Lo ha descrito usted a la perfección, le contestó la comadre, a ese mero me refiero.

–“Pues es personaje de que ustedes hablan, refirió con su seriedad de siempre don Julián, es el mismo que ha enterrado el prestigio de la jurisprudencia de nuestra entidad. Arribista, zalamero y lambiscón como él solo, pasó de ser asesor jurídico de la Tía a presidente del Poder Judicial, con la consigna de cumplir cualquier capricho de la mandataia en la persecución y acoso contra sus enemigos. Es lo peor que le ha podido pasar a la justicia, y quien tendrá que responder tarde o temprano por los excesos en que ha incurrido”.

–Ese fulanito de quien hablan, agregó el poeta Casimiro, es el mismo que ya dictaminó que las pesquisas por violencia de género que se sigue en su contra, no procederán y que él saldrá inmaculado, ya que tiene el control de jueces y magistrados de todos los ámbitos y por tanto es intocable. Juan Pedrito res la personificación del abuso de poder, pero ya vendrá el tiempo de hacerle pagar sus culpas” adelantó el poeta.