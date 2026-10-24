DISPUESTA A TODO

Hay que dejar claro que todo lo malo que le pueda pasar a candidatos y políticos de oposición, así como periodistas críticos, será culpa de la Tía, o de la bola de ineptos y desadaptados que la rodean y la asesoran…

–“Hasta qué grado llega la desesperación, pavor o locura de la Tía gobernanta, que el jueves pasado por la tarde-noche, ordenó que se bajara el switch para dejar sin energía eléctrica al primer cuadro de la ciudad, en el mismo momento en que la bella Bibiana y personal del Ayuntamiento, realizaban la tradicional marcha para culminar los festejos de “la campechanidad”, ¡cuánto odio acumula en su corazón!” lamentó acongojada doña Chela.

–“Dicen, querida comadrita, que fue en venganza porque el año pasado también dejaron sin luz al desfile organizado por la Tía y sus funcionarios foráneos. En aquél entonces, la mandataria se desgarró las vestiduras y acusó al Municipio de haberle hecho esa maldad, lo que en estos momentos constituye su confesión de que la travesura del pasado jueves la ordenó ella” respondió el bolero don Memín.

–“No deja de ser repudiable la actitud vengativa e infantil de la señora gobernanta con este tipo de berrinchitos. ¿De verdad cree que con esas acciones lastima a nuestra alcaldesa? ¡Pues no! Afecta a los ciudadanos, acusó don Julián. Pero aún más, queda en total evidencia porque una vez más saca a flote sus rencores y sus obsesivos deseos de venganza, y queda exhibida ante toda la comunidad como una autoridad arbitraria”.

–“No solo perjudicó la realización de las ferias de San Román y San Francisco, al negar el uso del Foro Ah Kin Pech, sino que cada vez que puede, ejerce represalias contra las finanzas del Municipio, creyendo que de esa forma, la gente se va volcar contra nuestra alcaldesa. Afortunadamente todos sus planes maquiavélicos han fracasado, y lo mejor de todo es que ya mero se va, y con ella se irán sus frustraciones y traumas”, complementó el poeta Casimiro.

–“Es una prueba más de su inmadurez política y personal, sostuvo con énfasis don Julián. Se sabe que tuvo una infancia privilegiada en que le cumplían hasta el más ridículo de sus caprichos, y siempre buscaba salirse con la suya. Pero en política las cosas son diferentes, y ante su frustración por no poder contrarrestar el repudio ciudadano generalizado que hay en su contra, no busca quien lo hizo sino quien se lo pague” aseveró.

–“Creo que después de esto, ya hemos quedado convencidos de que la Tía está dispuesta a todo con tal de dañar a sus adversarios, y esto es solamente una advertencia de lo que viene en camino ahora que se intensifiquen las campañas. Creo que desde ahora hay que dejar en claro que todo lo malo que le pueda pasar a los candidatos y políticos de oposición, así como periodistas críticos, será culpa de la Tía, o de la bola de ineptos y desadaptados que la rodean y la asesoran”.

–“¡Ay madre!, exclamó doña Chela, eso quiere decir que se van a poner buenos los guamazos y que la guerra sucia se va intensificar contra sus adversarios. ¿No será mejor que la manden de embajadora a Timbuctú, o que al menos la recluyan en un manicomio? Algo tiene que hacer doña Claudia, antes que las cosas se salgan de control” alertó.