HOMBRE TOMA FATAL DECISIÓN EN LOS SEPAROS DE LA VICEFISCALÍA; INVESTIGAN POSIBLES OMISIONES

Un hombre que se encontraba detenido en las instalaciones de la Vicefiscalía General Regional de Ciudad del Carmen escapó por la puerta falta la mañana de este sábado, mientras permanecía bajo custodia del Ministerio Público.

De acuerdo con los primeros reportes, la persona, aparentemente de la tercera edad, fue localizada sin vida en el área de separos de la dependencia ministerial.

La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) confirmó el deceso mediante un comunicado oficial, e informó que se llevarán a cabo las investigaciones y los dictámenes periciales correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.

La autoridad ministerial también revisará la actuación de los servidores públicos responsables de la custodia, para determinar si existió alguna omisión o conducta que pudiera constituir un delito.

La FGECAM señaló que los familiares fueron informados de lo ocurrido y expresó sus condolencias.

Asimismo, indicó que dará a conocer la información que legalmente pueda difundirse conforme avancen las investigaciones.