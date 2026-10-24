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DETIENEN A CINCO COLOMBIANOS EN SIHOCHAC POR PRESUNTAS AMENAZAS Y EXTORSIÓN BAJO EL ESQUEMA “GOTA A GOTA”

Cinco personas de nacionalidad colombiana fueron detenidas en la localidad de Sihochac, municipio de Champotón, tras una denuncia por presuntas amenazas de muerte y extorsión relacionadas con el cobro de un préstamo bajo la modalidad conocida como “gota a gota”.

Los hechos se registraron sobre la calle Rocha, donde varios de los involucrados se desplazaban a bordo de un automóvil Chevrolet Spark de color negro. La intervención de las autoridades se habría originado después de que una mujer solicitara apoyo a la Policía y a la Fiscalía, al denunciar que presuntamente estaba siendo amenazada por personas relacionadas con el cobro de un préstamo.

Durante la actuación policial, los detenidos presuntamente tenían en su poder armas de fuego y dinero en efectivo, sin embargo, el aseguramiento de estos objetos todavía está pendiente de confirmación oficial.

Los cinco ciudadanos extranjeros fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), donde quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado oficialmente los delitos que podrían imputarse a los detenidos ni han confirmado los detalles del operativo. Será la investigación ministerial la que determine la participación de cada uno de los involucrados y esclarezca las acusaciones presentadas por la denunciante.

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