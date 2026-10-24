VECINOS DE PUESTA DEL SOL EXIGEN A SHEINBAUM FRENAR DESPOJO DE TERRENOS QUE LA COMUNA DIO DE MANERA ILEGAL A PARTICULARES

La reciente visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Carmen fue aprovechada por vecinos del fraccionamiento Puesta del Sol, para entregarle un oficio pidiéndole su intervención en la recuperación de terrenos originalmente estaban destinados a obras y espacios comunitarios, pero que fueron entregados de manera indebida por el Ayuntamiento a ciudadanos.

El presidente del comité vecinal, Rodríguez Plascencia, señaló que desde hace más de 20 años mantienen esta lucha, debido a que algunos predios presuntamente fueron entregados de manera irregular a particulares, sin contar con la autorización del Cabildo ni del Congreso del Estado.

Reveló que el supuesto propietario que se ha adjudicado estos terrenos habría sido detenido en Mérida, Yucatán, por presuntos delitos relacionados con la apropiación de otros predios y diversas irregularidades legales, aunque aclaró que no conoce su situación jurídica actual.

Cuestionó la falta de voluntad de las autoridades municipales y estatales para resolver esta problemática, al considerar que existen intereses particulares que han impedido avanzar en la recuperación de los espacios.

Rodríguez Plascencia explicó que aunque durante estos años se han recuperado terrenos destinados a servicios comunitarios, aún quedan predios pendientes que permitirían desarrollar proyectos de mayor infraestructura para beneficio de los habitantes.