¡LADRONES NO DAN TREGUA EN ESCÁRCEGA! ROBAN MOTOCICLETA DEL INTERIOR DE UNA VIVIENDA DURANTE LA MADRUGADA

Escárcega.— Una familia de Escárcega denunció el robo de una motocicleta del interior de su domicilio durante la madrugada de este sábado 24 de octubre, por lo que solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizar la unidad, utilizada como herramienta de trabajo.

De acuerdo con la denuncia difundida en redes sociales, los hechos ocurrieron alrededor de las 3:00 de la madrugada, cuando un sujeto ingresó a la vivienda y se apoderó de una motocicleta FT150, color gris, propiedad de la madre de familia.

Los afectados señalaron que la unidad es indispensable para sus actividades laborales, por lo que su pérdida representa una afectación directa a la economía familiar.

El presunto responsable quedó captado brevemente por una cámara de videovigilancia. En las imágenes se observa a una persona que vestía un suéter azul y llevaba la cabeza cubierta, lo que dificulta su identificación.

Ante lo ocurrido, la familia difundió el caso en redes sociales con la esperanza de que algún ciudadano pueda aportar información que permita recuperar la motocicleta.