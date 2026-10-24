“PARÍS A TUS PIES, CHAMAQUITO”; EXHIBE LORET DE MOLA AL HIJO DE TADDEI CON EL CONTRATISTA FAVORITO DEL INE

-¡Relación ilegal e inmoral!, pues el empresario ha recibido alrededor de 245 millones de pesos en contratos del órgano electoral

¿Esos son los que dijeron que se habían acabado los privilegios y la corrupción?, cuestionó el periodista Carlos Loret de Mola, al mostrar al hijo de Guadalupe Taddei, presidenta del Instituto Nacional Electoral, en una suite en París con José Alfredo Hernández Casillas, contratista favorito del INE y quien le dice: “París a tus pies, chamaquito”.

En un videorreportaje para Latinus, Loret de Mola enseña imágenes y grabaciones en las que Jorge Francisco Piñeda Taddei, hijo de Guadalupe Taddei, aparece en una suite de lujo del hotel Le Meurice en París (uno de los más caros del mundo), junto a José Alfredo Hernández Casillas, empresario y contratista del Instituto Nacional Electoral (INE).

Hernández Casillas, apoderado de la empresa Cajas Graf, graba al joven y le dice: “París a tus pies, chamaquito”, mientras le muestra la vista a la Torre Eiffel y al Museo del Louvre.

En el video, ambos se ven sirviendo y brindando con champagne, y el hijo de Taddei comenta: “Qué bueno está al champaña de París”.

La suite se reporta con un costo aproximado de 200 mil pesos por noche, precisa el periodista, y agrega que las empresas vinculadas a Hernández Casillas han recibido alrededor de 245 millones de pesos en contratos del INE.

Loret de Mola mostró también imágenes donde aparece Taddei junto a Hernández Casillas en el festejo patrio y dando el grito, y un brindis del empresario con ella y varios funcionarios del INE, además de fotos donde los señalados conviven, remató: “Guadalupe Taddei es 100 por ciento Morena, la impulsó López Obrador y la avaló Sheinbaum”, y preguntó: “¿Va a seguir con todo esto al frente del INE?, ¿para esto quería controlar el régimen a este Instituto?, ¿en qué lodazal ha metido al INE”.

Al final, Loret de Mola cierra con la presidenta Claudia Sheinbaum durante una mañanera señalando: “No debe haber ninguna sombra de corrupción en el INE, eso pienso”, y sobre si cabe que Taddei debe renunciar temporalmente para que le investigue, la mandataria expresó: “Eso depende de ella”.