ENTRE ESCASEZ DE MEDICINAS Y MÉDICOS MAL PAGADOS: QUERUBÍN PERALTA

La falta de medicamentos e insumos en las instituciones públicas de salud, así como las diferencias salariales entre el personal médico, son problemas que persisten en Campeche, criticó Querubín Peralta Ramos, presidente de la Unión de Colonias, Barrios y Ejidos de Campeche.

Expuso que las carencias afectan tanto a pacientes como a trabajadores, quienes en ocasiones deben atender a la población con los recursos disponibles, incluso sin materiales básicos para realizar análisis clínicos.

El representante ciudadano afirmó que la problemática se presenta en instituciones como el IMSS, el Issste y el Centro de Especialidades, y relató que en su módulo de atención, en Sascalum, sólo recibe medicamentos básicos, y cuando requiere tratamientos especializados como los destinados a enfermedades del corazón, lo envían a otras unidades, donde la disponibilidad es limitada.

Al surtir las recetas, el personal de farmacia informa que algunos fármacos no están disponibles y que su llegada puede tardar uno o dos meses, ante lo cual los pacientes deben comprarlos por su cuenta porque les hace falta, recriminó.

Peralta Ramos también respaldó las demandas del personal médico y de enfermería, al señalar que existen diferencias en las remuneraciones según el tipo de contratación, ya que algunos profesionistas con licenciatura y especialidad, contratados bajo esquemas temporales, perciben alrededor de 5 mil pesos quincenales, mientras que los médicos residentes que llegan de otras entidades para realizar su servicio reciben cerca de 3 mil 500 pesos.

Consideró que estas condiciones forman parte de las inconformidades del sector, que reclama mejores salarios y recursos suficientes para ofrecer atención adecuada a la población.