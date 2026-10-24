“YA, YA, DESPUÉS PLATICAMOS DE ESO”, RESPONDE SHEINBAUM A LOS CUESTIONAMIENTOS SOBRE LOS ESCÁNDALOS DE TADDEI

Interceptada por periodistas en Apatzingán, Michoacán, una incómoda presidenta Claudia Sheinbaum respondió: “Ya, ya, después platicamos de eso”, al ser cuestionada sobre los escándalos de la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei.

Y ante la pregunta de si Taddei debería separarse del cargo para ser investigada y darle certeza el proceso electoral, la mandataria federal sólo contestó: “Gracias compañeros”, y se retiró.

Como se recordará la presidenta del órgano electoral ha sido cuestionada por su cercanía con José Hernández, en contratista favorito del INE, como le llama el periodista Carlos Loret de Mola, con alrededor de 245 millones de pesos.

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