CAMPECHE: VA ROSADO RUELAS POR CANDIDATURA INDEPENDIENTE

Al presumir que su movimiento tiene manos, pies, cabeza y de todo un poco, Carlos Ernesto Rosado Ruelas, anunció que irá por la candidatura independiente a la Alcaldía de Campeche.

A través de un video en sus redes sociales, el exalcalde de Campeche señaló que “a partir del 30 de noviembre, si no me equivoco, mandaré mi carta intención para ser candidato independiente, y a partir de que la autoridad electoral la valide, desde el 23 de diciembre estaré con ustedes de casa en casa, en mercados y espacios públicos pudiendo firmas”.

El Instituto Electoral ya dio los lineamientos y sacó los tiempos, y ya estamos listos, añadió.