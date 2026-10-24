DIPUTADOS Y SENADORES DE MORENA DEJAN MUCHO QUÉ DESEAR Y ESTÁN A FAVOR DEL CRIM£N ORGANIZADO Y DE LA IMPUNIDAD: MARÍA GONZÁLEZ

-“No tienen ‘m’ en la cara al aprobar las nuevas disposiciones del uso de efectivo sin garantizar primero el internet gratuito”

María Candelaria González Cajún, presidenta de la Federación Distrital del Pequeño Comercio y secretaria general de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) en Campeche, cuestionó las nuevas disposiciones aprobadas por la mayoría de Morena en las cámaras de Diputados y Senadores para regular el uso de efectivo, y afirmó que además de dejar mucho qué desear, sólo están a favor del crimen organizado y de la impunidad.

Aclaró que los comerciantes no están en contra de la modernización ni de la tecnología, pero sostuvo que el Gobierno primero debió garantizar el Internet gratuito y un servicio estable en todo el país.

También expresó su inconformidad con las decisiones legislativas, y llamó a la ciudadanía a tomar en cuenta estas medidas al emitir su voto en 2027, al considerar que las nuevas disposiciones podrían representar mayores dificultades para quienes trabajan diariamente en los mercados y pequeños negocios.

González Cajún consideró que la nueva medida de pago complicará las operaciones diarias de los pequeños negocios, mercados y comerciantes, quienes dependen principalmente del dinero en efectivo y subsisten con dificultades.

Además, continuó, en numerosas comunidades a lo largo y ancho del país aún no hay acceso adecuado al Internet, mientras mantener una cuenta bancaria y habilitar cobros con tarjeta representa gastos adicionales para quienes apenas logran sostener sus establecimientos.

Expuso que actividades cotidianas como la venta de tomates, cebollas y otros productos en los mercados, dependen principalmente del dinero en efectivo, por lo cual las autoridades aprobaron medidas sin considerar las condiciones reales del pequeño comercio.