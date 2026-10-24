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CARMEN: EN OCTUBRE AUMENTAN HASTA EN 15% LOS ESTUDIOS PARA DETECTAR CÁNCER DE MAMA EN MUJERES: ROSA JIMÉNEZ

Con el impulso de las campañas de prevención que buscan crear consciencia entre las mujeres sobre la importancia de revisar su salud, en octubre han aumentado hasta en un 15 por ciento los estudios para detectar el cáncer de mama.

Reveló lo anterior la doctora Rosa del Carmen Jiménez Solana, responsable del programa de cáncer de mama, y resaltó que a diferencia de años anteriores, cada vez hay más mujeres interesadas en realizarse esas pruebas. “Antes acudían pocas”, expresó.

Jiménez Solana invitó a acudir a los servicios médicos para conocer qué pruebas necesitan según su edad y factores de riesgo.

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