CARMEN: RIESGO DE INCENDIOS POR VELADORAS Y FUGAS DE GAS DURANTE CELEBRACIONES A LOS DIFUNTOS, ALERTAN

El uso de veladoras en altares y las fugas de gas LP por la preparación de alimentos tradicionales son 2 de los principales riesgos durante las celebraciones a los difuntos, advirtió Ricardo del Jesús Graniel Claro, director del Departamento de Bomberos Voluntarios de Ciudad del Carmen.

Explicó que durante estas fechas suelen incrementarse los servicios relacionados con estos incidentes, debido a que numerosas familias colocan veladoras cerca de materiales inflamables y utilizan varios cilindros de gas para cocinar pibipollos, tamales y dulces tradicionales.

Recordó que el año pasado se registraron de entre 3 y 4 incendios relacionados con veladoras durante los dos días principales de la celebración, por lo cual consideró necesario reforzar las medidas preventivas dentro de los hogares.

Sin embargo, Graniel Claro señaló que una de las situaciones que más trabajo genera a los bomberos son las fugas de gas LP, principalmente por cilindros que presentan deterioro o falta de mantenimiento, lo que obliga a intervenir para evitar accidentes mayores.

Ante esta situación, anunció que el Departamento de Bomberos Voluntarios pondrá en marcha una campaña informativa a través de sus redes sociales, con recomendaciones para prevenir incendios y accidentes domésticos durante las festividades.

Entre las principales medidas se encuentran evitar dejar veladoras encendidas sin supervisión, mantenerlas alejadas de papel y otros materiales combustibles, así como revisar las condiciones de los cilindros, conexiones y mangueras de gas.