LAYDA SANSORES Y DEMÁS GOBERNADORES DE MORENA RESPALDAN A ARIADNA MONTIEL Y EXIGEN PRUEBAS A MARU CAMPOS; ¿Y LA ECONOMÍA Y LA SEGURIDAD DE CAMPECHE?

-La mandataria de Chihuahua acusó a la dirigenta del partido oficial de tener nexos con el crimen organizado

Luego de que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, acusó a la dirigenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, de tener nexos con el crimen organizado, la gobernadora Layda Sansores San Román se unió a los 23 mandatarios estatales más morenistas publicaron un desplegado en su apoyo, y exigieron pruebas.

En el texto, los gobernadores aseguran que la trayectoria política de Ariadna Montiel está cimentada en el amor al pueblo y en un compromiso inquebrantable con el bienestar de millones de familias mexicanas, lo que exige un respeto absoluto.

La declaración de Maru Campos que dio origen al cierre de filas morenista fue, en entrevista con Carlos Loret de Mola, la siguiente: “(Ariadna Montiel) tiene mucho que explicar y mucho que decir sobre el crimen organizado y estos grupos terroristas en el estado de Chihuahua, principalmente en Guadalupe y Calvo, en la Sierra Tarahumara, con su presidenta municipal de Morena en Morelos, donde sucedió el desmantelamiento del laboratorio (clandestino), que es también un alcalde de Morena”.