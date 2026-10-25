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¡DIPUTADOS DE MORENA QUIEREN MÁS CARGOS, PERO PRESENTAN POCAS INICIATIVAS!; CUESTIONAN SUS RESULTADOS LEGISLATIVOS

San Francisco de Campeche.- La búsqueda de nuevas posiciones políticas por parte de diputados de Morena genera cuestionamientos sobre sus resultados legislativos. Entre ellos destaca Balbina Alejandra Hidalgo Zavala, quien aspira a encabezar la coordinación de la Cuarta Transformación en Champotón, pese a registrar solo dos iniciativas individuales desde el inicio de la Legislatura en 2024.

Con corte al 4 de junio de 2026, Hidalgo Zavala presentó una reforma al Código Penal en materia de violación por oficio, aprobada en febrero de 2025, y una propuesta para modificar la Ley Orgánica de los Municipios. En el mismo periodo, Ena América García García registró cuatro iniciativas y Gaspar de Jesús Nah Miss, apenas una.

Aunque la cantidad de iniciativas no refleja por sí sola todo el trabajo parlamentario, estas cifras abren el debate sobre los resultados y beneficios concretos que los legisladores han aportado a la población, especialmente quienes buscan nuevos cargos políticos y vuelven a solicitar el respaldo ciudadano.

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