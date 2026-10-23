No tenemos un Gobierno que haya dejado que la prudencia y la inteligencia guíen su camino, ya que han actuado más con la víscera que con el cerebro…

–“¡Maaare!, exclamó doña Chela con su marcadísimo acento yucateco, de verdad que a este Gobierno le gusta estar enturbiando el agua, agitando el xuxero, o como diría un célebre exgobernador de obesidad visible, les encanta estar ‘cucando al tigre’. No sé si desean un levantamiento popular para justificar la represión y pulir su autoritarismo, o nada más están dando palos de ciego”.

–“Ciertamente, coincidió el viejo Julián, que no tenemos un Gobierno que haya dejado que la prudencia y la inteligencia guíen su camino, ya que han actuado más con la víscera que con el cerebro, pero creo que se les está pasando la mano en dar tantos y tantos golpes a la economía popular y a las necesidades de la gente. El tema de las medicinas ha calado hondo en la sociedad y a pesar de eso, insisten en su cantaleta de que todo está perfecto”.

–“En efecto, terció el poeta Casimiro, luego de que decretaron que es obligatorio el uso del monedero electrónico para ciertas transacciones, pese a que millones y millones de personas no tienen tarjetas bancarias, de que legislaron para castigar con cárcel a quien haga memes de los políticos, y de que se negaron a retirar los impuestos a los aguinaldos de los trabajadores, ahora el gobierno de la Emperatriz Claudia va por la modalidad 40, para que los trabajadores que actualmente tienen más de 60 años no pueden obtener una pensión digna, incrementando sus aportaciones voluntarias al Seguro Social”.

–“Lo peor de todo, intervino don Memín, es que la justificación para toda esa serie de aberraciones sigue siendo la misma; “la corrupción de los prianistas”. Que si no hay medicinas, es por la corrupción de sus antecesores, que si les hacen memes es por culpa de sus enemigos, que si la gente sale a protestar, es que porque son manipulados por la derecha, etcétera. Pero por ningún motivo admiten que ellos han llevado a la quiebra al país, y que la deuda pública generada por la 4T es la peor en 200 años de nuestra historia nacional”.

–“No estaba enterado de sus amplios conocimientos en materia de finanzas y economía, le comentó en son de broma el viejo Julián, pero vaya que tiene razón. Este Gobierno de la llamada 4T se ha dedicado a gastar el presupuesto público y nos ha dejado en ceros, y ahora pretenden que los que cotizaron durante más de 30 años en el Seguro Social, no pueden obtener una pensión justa. ¡Qué sinvergüenzas!”.

–“Los que dicen defender a los más pobres se negaron a eliminar los impuestos a los aguinaldos de los obreros, pero ellos de manera campante se asignaron una partida adicional para reembolsarse lo que les quiten de impuestos, de verdad que son chingones, pero porque se la pasan chin…ndo a los más jodidos” estalló doña Chela.

–Esa es la justicia social que prometieron, esa cantaleta de primero los pobres fue puro jarabe de pico. No son más que unos farsantes, unos mentirosos y unos gandallas que ya deben ser expulsados del poder, reclamó el poeta. Con estas medidas antipopulares están provocando un levantamiento social de cuyas consecuencias nadie puede anticipar nada. Ojalá que recapaciten y vuelvan a poner las cosas en su lugar” demandó.