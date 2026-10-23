FUNDAMENTAL AUTORIZAR PRESUPUESTO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A PACIENTES CON CÁNCER; DAN LECTURA A PROPUESTAS EN EL CONGRESO

San Francisco de Campeche.- En el Congreso del Estado se dio lectura a propuestas de diputados de distintas fuerzas políticas, cuyos propósitos son fortalecer la atención de las personas que enfrentan o han superado el cáncer, con énfasis en la detección oportuna y la recuperación integral, así como en la importancia de asignar presupuesto.

Una de las propuestas fue presentada por la diputada priista Delma del Carmen Rabelo Cuevas y plantea garantizar apoyos para mujeres que han enfrentado una mastectomía, como prótesis mamarias externas, atención para la reconstrucción mamaria, rehabilitación física y acompañamiento psicológico.

En tanto, el morenista José Antonio Jiménez Gutiérrez presentó otra propuesta, surgida del Parlamento Juvenil 2026, cuyo fin es fortalecer la detección temprana y la atención médica, lo que implica mayor capacitación del personal de salud y acceso a especialistas.

Esta última contó con la adhesión de legisladores de Morena, Movimiento Ciudadano, PRI, PT, Partido Verde y PAN, así como de diputadas independientes.

La atención a pacientes con cáncer y a sus familias requiere recursos suficientes para que las iniciativas legislativas puedan convertirse en acciones concretas, advirtió la diputada Delma Rabelo, quien señaló: “Me quiero sumar, pero quiero hacer un comentario. Sin presupuesto, pues no hay mucho que podamos hacer. Estamos a tiempo, aproximadamente el 19 de noviembre vamos a recibir esta propuesta, y creo que, ojalá, en esta ocasión podamos darle al tema la importancia que merece”.

“Creo que coincidimos en que lo más importante es el presupuesto para que esto funcione”, añadió la legisladora. “Ojalá podamos ponerle la seguridad que merece, que es dinero, presupuesto. Sin eso no vamos a avanzar”.