“NO SE LES OLVIDE DE DÓNDE VIENEN”; REGAÑA SHEINBAUM A SENADORES POR PEDIR EL SALÓN DE PROTOCOLO DEL AICM

Ante los cuestionamientos sobre la solicitud realizada por senadores a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para utilizar el salón de protocolo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó: “Son legisladores del pueblo, que no se les olvide de dónde vienen”.

También señaló que habría que averiguar si existió una solicitud formal al respecto.

Video: Político MX.