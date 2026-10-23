¡A SACAR LOS ABRIGOS! PREVÉN TEMPERATURAS DE HASTA 15 GRADOS EN CAMPECHE

El frente frío número 2 mantendrá lluvias y un ambiente más fresco en la península de Yucatán durante este fin de semana, con temperaturas mínimas de hasta 15 grados centígrados en Campeche y otras zonas de la región.

En territorio campechano se prevén hoy lluvias moderadas a ocasionalmente fuertes en los municipios de Escárcega, Candelaria, Carmen y Palizada, debido a un flujo de humedad.

Las precipitaciones serán dispersas, de 5 a 25 milímetros, en Carmen y Palizada, mientras que en el norte de la entidad se esperan lluvias ligeras y aisladas.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 29 y 32 grados centígrados, mientras que las mínimas descenderán a valores de entre 15 y 25 grados durante la mañana del sábado. Además, se prevén vientos del noreste de 10 a 35 kilómetros por hora.

En Yucatán, las temperaturas mínimas serán de 16 a 25 grados, con lluvias moderadas en el noreste, mientras que en Quintana Roo podrían bajar hasta los 15 grados, con precipitaciones en las zonas centro y norte y vientos de hasta 40 kilómetros por hora.

Aunque el frente frío comenzará a disiparse gradualmente, una vaguada extendida desde el mar Caribe mantendrá la probabilidad de lluvias en la península de Yucatán durante el inicio de la próxima semana.