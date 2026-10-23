viernes, octubre 23, 2026
Lo último:
LocalesYucatán

¡A SACAR LOS ABRIGOS! PREVÉN TEMPERATURAS DE HASTA 15 GRADOS EN CAMPECHE

El frente frío número 2 mantendrá lluvias y un ambiente más fresco en la península de Yucatán durante este fin de semana, con temperaturas mínimas de hasta 15 grados centígrados en Campeche y otras zonas de la región.

En territorio campechano se prevén hoy lluvias moderadas a ocasionalmente fuertes en los municipios de Escárcega, Candelaria, Carmen y Palizada, debido a un flujo de humedad.

Las precipitaciones serán dispersas, de 5 a 25 milímetros, en Carmen y Palizada, mientras que en el norte de la entidad se esperan lluvias ligeras y aisladas.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 29 y 32 grados centígrados, mientras que las mínimas descenderán a valores de entre 15 y 25 grados durante la mañana del sábado. Además, se prevén vientos del noreste de 10 a 35 kilómetros por hora.

En Yucatán, las temperaturas mínimas serán de 16 a 25 grados, con lluvias moderadas en el noreste, mientras que en Quintana Roo podrían bajar hasta los 15 grados, con precipitaciones en las zonas centro y norte y vientos de hasta 40 kilómetros por hora.

Aunque el frente frío comenzará a disiparse gradualmente, una vaguada extendida desde el mar Caribe mantendrá la probabilidad de lluvias en la península de Yucatán durante el inicio de la próxima semana.

También te puede gustar

CIUDADANO ACUDE A VOTAR PORQUE ASÍ SE LO PIDIERON

TAXI DOBLA SIN PRECAUCIÓN EN “U”, IMPACTA Y LESIONA A MOTOCICLISTA

Confirma Biby Rabelo que va por reelección

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *