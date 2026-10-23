CITARÁ EL SENADO A ZOÉ ROBLEDO POR CAMBIOS EN LA MODALIDAD 40 DEL IMSS

“LOS TRABAJADORES BUSCAN LA MEJOR FORMA DE RETIRARSE”: ALFONSO CEPEDA

La Comisión de Seguridad Social del Senado, presidida por Alfonso Cepeda Salas, citará al director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, para explicar los cambios en los requisitos de la Modalidad 40 que determinó el Consejo Técnico, que han generado molestia y confusión entre los trabajadores próximos a jubilarse.

Cepeda Salas aclaró que la medida no elimina esta modalidad, sino modifica sus requisitos para evitar posibles @bu$os y garantizar la viabilidad financiera de las pensiones, y reconoció que los trabajadores buscan los mecanismos para retirarse de la mejor forma.

Señaló que el costo de las jubilaciones es un problema mundial y que la Presidencia de la República puede realizar el cambio por decreto, aunque consideró que tendría mayor legitimidad si se discute y vota en la Cámara de Diputados y el Senado.

El senador también reconoció que algunos trabajadores con recursos económicos realizan aportaciones elevadas para obtener pensiones de hasta 25 UMA’s, reduciendo el tiempo necesario sin cumplir todas las semanas de cotización establecidas por la ley.

Como antecedente, mencionó las llamadas “pensiones doradas” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), donde anteriormente se otorgaron pensiones de 500 mil o 600 mil pesos mensuales o más, a partir de salarios elevados y del promedio salarial de los últimos tres años, lo que actualmente el Issste limita a 10 UMA’s.

Finalmente, Cepeda Salas señaló que la modificación debe contribuir a utilizar mejor los recursos públicos y, de ser posible, mejorar las consultas con especialistas, el suministro de medicamentos y la atención a los derechohabientes del IMSS.

Fuente: El Universal.