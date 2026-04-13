SI ME VAN A ESCUCHAR, ME VAN A ESCUCHAR”: REGAÑA SHEINBAUM A QUIENES SE MANIFESTARON EN UN EVENTO QUE PRESIDIÓ EN PUEBLA; HOY LO NEGÓ

Escúchenme, de todas maneras ustedes se manifestaron a pesar de que les dije que los iba a recibir, y de todas maneras los estoy recibiendo, “si me van a escuchar, me van a escuchar”, regañó la presidenta Claudia Sheinbaum a habitantes de San José Chiapa que protestaron durante su evento en Puebla, para patentizar su rechazo al proyecto “Polo del desarrollo para el bienestar”, y hoy lunes en su conferencia matutina lo negó al asegurar que acostumbra “a atender a todo el que se manifiesta”.

En Puebla, la mandataria federal expresó que como segundo punto, “se trata de evitar la contaminación, no provocarla”, y pese a los señalamientos de los inconformes de que “no es tan fácil”, continuó: “Tercero, para que no haya problema, va a haber una asamblea del pueblo y le diré a los secretarios correspondientes que vayan, y será para escuchar el proyecto”.

“¿Se va a hacer (el proyecto) Presidenta y lo que diga el pueblo no importa?”, la cuestionaron, y expresó: “Nosotros no vamos a hacer nada que esté en contra del pueblo, pero ustedes tienen que también escuchar, porque si se dejan llevar por lo que dicen…”, y la interrumpieron con “Pero una cosa es escuchar y no nomás escuchar lo que ustedes ya pusieron, es escuchar y analizar las cosas. Ustedes quieren traer millones de basura, y en la presidencia ni un carro para desperdicios tienen”. La mandataria federal optó por despedirse con un “Gracias”.