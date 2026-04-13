“SOMOS MÁS QUE FRANCISCANOS”, AFIRMA LA PRESIDENTA AL ANUNCIAR QUE ENDURECERÁ LA AUSTERIDAD

México.- Con el argumento de que tiene que garantizar los programas de Bienestar, el apoyo a educación, salud, vivienda e inversión, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que ampliará los recortes y revisará todos los gastos, pues “somos más que franciscanos, se tienen que reducir los gastos”.

Al respecto, el periodista Luis Cárdenas señaló en sus redes sociales que el ajuste ronda los 5 mil millones de pesos.

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