OPINIÓN: EL CIRCO ELECTORAL EN CARMEN YA EMPEZÓ; DE MONOS DE CILINDRO A CANDIDATOS | Guillermo del Jesús Padilla Sierra

#Paseíllo

A más de un año de las elecciones, los aspirantes a algún cargo de elección popular ya hacen propaganda en redes sociales, asegurando que son la mejor opción para consolidar el segundo piso de la Cuarta Transformación en Campeche y, en particular, en el municipio del Carmen.

Empezando por el alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus, quien aspira a ser candidato a la gubernatura de la entidad, hasta un trastupijes que le carga la bolsa y el neceser a la diputada reelecta, quien quiere que a los perros se les otorguen actas de nacimiento.

El sujeto en cuestión se ostenta como periodista y ahora como político, pero no es ni lo uno ni lo otro, y con estudios de secundaria truncos cree que engaña al electorado. Incluso dicen que se baña a diario, se pone gel en el pelo y, enfundado en su camisa color guinda, hace visitas relámpago a alguna colonia popular, se toma fotos con ciudadanos y con eso simula ser “político”.

También están los diputados que ocupan sin pena ni gloria una curul en el Congreso estatal y ahora quieren ser alcaldes de Carmen. Centavean y dan “chayotes” a supuestos periodistas o comunicadores para que les publiquen en sus páginas o “canales” las actividades en las que acuden a alguna colonia popular a repartir trípticos, abrazar a adultos mayores y niños, y tomarse la foto para Facebook.

Dar brincos y maromas cual monos de cilindro no es suficiente para ser considerado una opción viable para ocupar un cargo de elección popular. Lo cierto es que quienes estarán en la boleta electoral saben que es el trabajo diario en la responsabilidad que tienen lo que puede llevarlos a ser considerados, pero, sobre todo, los resultados en beneficio del proyecto político del que forman parte.