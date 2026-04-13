PROMOVIENDO A BIBI

Pasaron las vacaciones de Semana Santa y no arribaron los 400 millones de turistas que iban a llegar luego de ver los videos de MrBeast…

Doña Chela llegó contenta a la reunión vespertina con sus amigos, porque pensaba que ¡al fin!, las autoridades estatales y municipales fumaron la pipa de la paz, y decidieron acabar con sus disputas estériles, para lo cual, la mismísima secretaria de Turismo, llevó de paseo a la bella Bibiana por todos el Estado, sobre todo a los sitios turísticos de mayor interés.

–“¿Pues en qué planeta vive usted, querida comadrita? Hasta parece que el mal que padece la señora se ha anidado también en su cabecita por estar viendo cosas que no son ciertas, o no están apegadas a la realidad. La secretaria de Turismo no paseó a nuestra querida Bibiana, sino a su tocaya la Gaytán, que vino con su marido el Capetillo a recorrer todo el Estado y a disfrutar ricas viandas con gastos pagados, dizque como una manera de promocionar a nuestra entidad”.

–“O sea que esos artistas retirados y en la banca, ¿comieron, bebieron y pasearon con cargo a nuestros impuestos?, despotricó doña Chela. Ah no, pues eso sí que no está bien, si de por sí el sector tuvo una de sus peores temporadas en décadas, atender de gratis a esos personajes sin duda que les habrá dolido hasta el alma a los empresarios”.

–“Lo que me llama la atención, apuntó más sensato el poeta Casimiro, es que el Gobierno insista en sus campañas de promoción que no le han dado resultado. Porque, vale la pena recordar, atendieron a cuerpo de rey al Mr. Beast, que porque tiene más de 476 millones de seguidores en sus redes sociales, con la esperanza de que al menos un milloncito le iban a hacer caso y se iban a venir raudos y veloces a nuestra tierra. Pero ha pasado el tiempo, y sencillamente no fructificó esa estrategia, porque nadie ha llegado”.

–“Bueno, por lo menos el anterior titular de la Sectur trajo a una persona con casi 500 millones de suscriptores tan solo en You Tube, pero creo que la Gaytán y el Capetillo apenas rebasan los 170 mil seguidores en Instagram, así que no entiendo de qué se trata. Qué bueno que por lo menos no trajeron a Elisa la Loca, porque espantarían a los pocos turistas que vinieron en la pasada temporada vacacional” argumentó.

–“Pues ustedes lo dirán de vacilada, comentó el bolero don Memín, pero en efecto, las vacas siguen flacas en el sector turístico, y los únicos que se alimentan bien son los artistas en declive o los influencers que vienen con gastos pagados y que además, no vienen al Parque Principal a lustrarse el calzado. Lo “más peor” aseveró de todo el “contenido” que difunden los youtubers, no se ve ningún turista que venga gracias a ellos y la cosa cada día está peor” lamentó.