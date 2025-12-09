APARECE CAMPECHE EN QUINTO LUGAR NACIONAL EN SEGURIDAD ¿CAMBIARON LA MÉTRICA DE EVALUACIÓN?

A pesar de que es palpable la inseguridad, luego de cuestionar la metodología de evaluación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya que, afirmó, las metodologías actuales, especialmente al usar porcentajes, generan percepciones distorsionadas, la gobernadora Layda Sansores celebró que las estadísticas correspondientes de enero a noviembre ubiquen a Campeche en quinto lugar entre las entidades con menor índice de homicidios.



Así, en un intento por minimizar la incontenible ola delictiva en la entidad, enmarcada por personas b@le@das y €jecutad@s, entre ellas la regidora de Palizada el 17 de noviembre pasado y los dos casos en menos de 4 horas el 6 de este mes, la mandataria “celebró” en sus redes sociales: “El trabajo coordinado entre las instituciones de seguridad y la corresponsabilidad ciudadana se traducen en mejores resultados en el combate a la d£lincu£ncia”.



Y agregó: “Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, destaca que nuestra entidad se encuentra entre las cinco más seguras del país junto con Yucatán, Durango, Colima, Aguascalientes y Tlaxcala, que se posicionaron como los estados con menor incidencia en hom¡cid¡os”.